Arte e performance. Non senza ’Clamore’ all’Atelier Nuova Eleusis

Ritorna ’Clamore’. La rassegna di arte e performance musicali e teatrali è pronta alla sua seconda edizione organizzata dal suo ideatore Marco Merino che dopo l’esordio alla Vaccari ha trovato la nuova location all’Atelier Nuova Eleusis in via dei Giardini nel centro storico di Sarzana. Sarà una lunga sessione artistica divisa tra i seminari che si svolgeranno nel corso della giornata e lo spettacolo in programma domenica a partire dalle 21.30 che vedrà protagonisti Angelo Tonelli, Annalized, Stefano Bertoli, Marco Merino e Noiose.

Una rappresentazione originale alla ricerca di nuove sperimentazioni come quella offerta dall’organizzatore e ideatore dell’evento, il sarzanese Marco Merino, protagonista nel ’Verbo della Pietra’ realizzato su un set minimale costituito da un sasso scavato che dialoga con l’elettronica. Merino, ex batterista, da anni ha sviluppato tecniche sonore innovative spesso utilizzando addirittura il telefono cellulare. Emilio Bernè (Noiose) artista italo-istriano, batterista, improvvisatore, sound-noise performer, inventore. E’ presente sulla scena nazionale e internazionale con diversi linguaggi, dall’inizio degli anni Duemila e si esibirà nella ’Fonomimica per batteria’ mentre Stefano Bertoli riproporrà i suoni primordali filtrati e processati al’interno di macchine elettroniche non per stravolgerli ma per proiettarli nel futuro. La serata si chiude con la performance di Angelo Tonelli e Annalized (Annalisa Pascai Saiu) improntata sullo scambio di voci e ombre avanzando nel sacro cerchio della Dea negli ’Inni a Demetra e Persefone’. Nel corso della giornata verranno inoltre realizzati i laboratori. Per maggiori informazioni e iscrizioni oltre a prenotare i posti per la performance serale è possibile contattare il numero 348-0222399.

m.m.