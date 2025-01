Arrestato ottantenne. Sotto casa della sua ex

L’amore non ha età e la fine di una relazione può comportare sempre qualche inconveniente. Anche a 80 anni superati da un pò dall’amante lasciato che ancora non ha però accettato la fine della relazione con la ex fidanzata ultrasettantenne. L’uomo, residente in un Comune della Provincia spezzina, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri perchè ha violato il divieto di avvicinamento già disposto dal giudice qualche mese fa dopo la denuncia presentata dalla donna. Nei giorni scorsi l’ottantenne ha parcheggiato l’automobile in prossimità dell’abitazione della signora che, temendo un nuovo tentativo di avvicinamento e richiesta di spiegazioni sulla fine della loro storia, ha prontamente avvisato i militari che sono intervenuti e lo hanno rintracciato nella sua abitazione e nuovamente arrestato. Ieri mattina l’uomo si è presentato in Tribunale alla Spezia e il giudice Carolina Gagliano, pubblico ministero Claudia Merlino pm onorario Alessandro Casseri, ha convalidato l’arresto senza alcuna misura aggiuntiva rispetto a quelle già precedentemente previste. L’avvocato dell’uomo, Tiziano Alessi del foro della Spezia, ha evidenziato come l’avvicinamento di qualche giorno fa sia stato molto contenuto nella durata e dovuto alla necessità dell’assistito di acquistare generi alimentari nel negozio proprio vicino all’abitazione della donna. Aggiungendo, inoltre, il fatto che in un paese così piccolo le occasioni di incontro casuali rientrano nella quotidianità. L’arresto operato dai militari è stato comunque convalidato in attesa del processo per la prima violazione del divieto di avvicinamento dopo la denuncia della parte offesa.

Massimo Merluzzi