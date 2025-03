Arrestato dalla polizia locale mentre cede droga ad un minorenne

La Spezia, 12 marzo 2025 – Spacciatore arrestato mentre cede droga ad un minorenne. Prosegue senza sosta l’attività della polizia locale spezzina nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela della salute dei giovani. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria del Comando di viale Amendola hanno portato a termine un’importante operazione nel Quartiere Umbertino, arrestando un pusher colto in flagrante mentre cedeva droga ad un minorenne.

Grazie a un’efficace azione di monitoraggio del territorio, supportata dal sistema di videosorveglianza cittadina, gli agenti in abiti civili hanno potuto seguire in tempo reale i movimenti sospetti di due giovanissimi in corso Cavour che vagavano per la via, con atteggiamento tipico di chi è in cerca di sostanze stupefacenti. L’operatore della centrale operativa ha immediatamente allertato i colleghi sul campo, che hanno osservato l’arrivo di un 23enne spezzino, già noto alle forze dell’ordine, il quale ha avvicinato due minorenni per poi condurli in una traversa dove è avvenuto lo scambio di droga e denaro.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Un'operazione coordinata dagli agenti della Polizia Locale ha consentito di sorprendere in flagrante un episodio di spaccio e di individuare i responsabili, portando all’arresto dello spacciatore. Grazie a interventi tempestivi e a un costante presidio del territorio, nella nostra città riusciamo a identificare i colpevoli in tempi molto brevi. La Spezia, infatti, è la prima città in Italia per numero di denunce, un dato che testimonia l’efficacia della nostra azione di contrasto alla criminalità. Il nostro obiettivo non è solo perseguire i responsabili, ma anche proteggere le nuove generazioni dall’uso di sostanze stupefacenti. Ogni vita ha un valore inestimabile e dobbiamo fare tutto il possibile per valorizzare i giovani, tutelare la loro salute e aiutarli a esprimere al meglio le loro potenzialità. Desidero ringraziare gli agenti per il loro impegno costante e per la professionalità dimostrata nel portare a termine operazioni come questa”.

L'assessore alla sicurezza Giulio Guerri sottolinea: “La sicurezza dei nostri quartieri e la tutela della salute dei cittadini, proteggendo i nostri giovani da piaghe come l'alcolismo e l'uso di droghe, sono obiettivi fondamentali della nostra amministrazione e sono elementi centrali della cultura della prevenzione che intendiamo promuovere attraverso in nostro impegno di ogni giorno.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività costanti della polizia locale per garantire la sicurezza urbana e la tutela della comunità che si avvale, oltre che delle pattuglie in uniforme ed in borghese nel quartiere, anche del controllo continuo attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino, strumenti essenziali per contrastare il fenomeno dello spaccio e contribuire concretamente a prevenire i rischi legati all'assunzione di sostanze stupefacenti”.

L’intervento della polizia locale è stato tempestivo: uno dei due minorenni acquirente è stato fermato con la droga ancora in tasca, mentre il pusher è stato bloccato, arrestato e condotto al Comando di viale Amendola. La successiva perquisizione personale ha portato al sequestro del denaro provento dello spaccio e, nella sua abitazione, di ulteriori dosi di marijuana pronte per essere vendute. Informato il pubblico ministero di turno, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina. I due minorenni, accompagnati al Comando ed ascoltati alla presenza dei genitori, sono stati riaffidati alle famiglie. Per il giovane che aveva acquistato la sostanza stupefacente, si è proceduto con la segnalazione alla Prefettura della Spezia in qualità di consumatore di droghe.