Area sportiva aperta a tutti: "Benessere e inclusione"

A Castelnuovo Magra lo sport arriva anche nei parchi. Questo il senso del progetto nazionale che ha visto la realizzazione di un’area verde e attrezzata per l’attività sportiva a Palvotrisia, consegnata ieri mattina alla cittadinanza. Attrezzature sportive, tra cui panche e parallele e una postazione accessibile anche a persone con disabilità, dotate di un Qr-code che, se inquadrato dal proprio smartphone, riporterà a un video in cui il campione olimpico Yuri Chechi ne illustrerà il corretto utilizzo. Un’area situata in via della Resistenza adiacente all’asilo e alle scuole elementari che ben si presta per essere utilizzata dagli alunni degli istituti che ieri mattina, per primi, hanno potuto testare le nuove attrezzature. Un progetto nazionale (a cui per la Val di Magra ha aderito il solo comune di Castelnuovo Magra) realizzato insieme ad Anci e Sport e Salute che, come spiegato dal vicesindaco e assessore allo sport Luca Marchi, è partito nel 2021 in periodo covid grazie alla partecipazione dell’ente a un bando lanciato dalle associazioni. "Si tratta di un intervento da 20mila euro – specifica l’assessore Marchi – di cui la metà è stata finanziata dai promotori del progetto che ringraziamo, e a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale e un ulteriore intervento dell’ente per sistemare l’area.

Crediamo molto nei benefici dello sport e per questo abbiamo partecipato a un secondo progetto, che al momento è in corso di valutazione, volto proprio al recupero del vecchio parco di Palvotrisia". L’idea dell’amministrazione è infatti quella di creare un parco diffuso atto allo svolgimento di attività sportive che si estende per circa 1500 metri a servizio della frazione. Presenti all’inaugurazione della nuova area anche la campionessa mondiale di pattinaggio Silvia Lambruschi, che ha ricordato, ripercorrendo la sua esperienza, quanto sia importante che bambini e ragazzi siano incentivati a fare sport, Michela Carfagna per Sport e Salute e Gianluca Tinfena in rappresentanza di Anci Liguria. "Siamo felici di consegnare questo spazio ai bambini e ragazzi delle scuole – conclude il sindaco Katia Cecchinelli - e a quanti vorranno utilizzarlo. Continueremo a lavorare per far si che ci siano sempre più aree vive e utilizzate come quella che inauguriamo oggi".

