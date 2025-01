Arcola Mattarella ringrazia per il ’Vocabolario’ donato da Pietro Catzola

Una gradita sorpresa a Palazzo civico di Arcola dove è arrivato un biglietto di ringraziamento inviato da un mittente molto speciale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver ricevuto una copia del Vocabolario arcolano, ha inviato i suoi ringraziamenti a palazzo civico con un biglietto scritto di suo pugno. "Tramite Pietro Catzola ho ricevuto il vostro pensiero e la ringrazio con tanta cordialità" è quanto scritto dal presidente della Repubblica. Il libro infatti era stato dato a Catzola, famoso cuoco dei presidenti, quando era intervenuto come guest star alla manifestazione agricola che si è svolta ad Arcola in via Porcareda, parlando dei suoi successi gastronomici alle tavole dei nomi più importanti della storia. In quell’occasione gli fu dato il vocabolario perché lo recapitasse al presidente Mattarella. E così è stato. "Ringraziamo Catzola – ha detto la sindaca Monica Paganini – che è stato nostro gradito ospite in occasione dell’ultima edizione dell’evento ’Bontà a Km 0’".