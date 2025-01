Arcola Accoglienza ai pellegrini. Cinquanta posti nella palestra

Cinquanta posti letto messi a disposizione dal Comune di Arcola per i pellegrini in arrivo dalla Spagna. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta giunta da Don Santiago Rolon, presbitero itinerante del Cammino Neocatecumenale, responsabile delle comunità della Liguria, di cui una è presente nella parrocchia di Romito. La richiesta era di poter utilizzare la palestra comunale di Arcola, compresi gli spogliatoi con i servizi e le docce, nei giorni tra il 30, 31 luglio e 5 e 6 agosto per poter fare una tappa nel viaggio di andata e di ritorno, di una cinquantina di pellegrini spagnoli che parteciperà alla celebrazione del Giubileo a Roma. Per il Comune di Arcola una gradita accoglienza e non ci saranno nemmeno degli oneri in quanto non dovranno essere allestiti posti letto, perché i pellegrini sono organizzati autonomamente e dormiranno su stuoie e sacchi a pelo.