Aquilotti in Pediatria. Doni griffati ai bimbi

Sorrisi, abbracci e allegria, ieri mattina, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, in occasione della tradizionale visita dello Spezia Calcio ai piccoli ricoverati nel nosocomio spezzino. A fare gli onori di casa la primaria Maria Franca Corona e lo staff sanitario che, dopo i saluti di rito anche a nome della direzione sanitaria dell’ospedale ‘Giannina Gaslini’, hanno accompagnato il presidente aquilotto Philip Platek, il team manager Lorenzo Ferretti, l’addetto stampa Gianluca Parenti, i giocatori Filippo Bandinelli, Salvatore Esposito e Giuseppe Aurelio nelle stanze dove sono ricoverati i piccoli pazienti. Scontata la consegna di doni griffati Spezia ai bambini, con le immancabili foto ricordo con i beniamini aquilotti. Senza dubbio un bel gesto di vicinanza da parte del club bianco a chi è nella sofferenza. Ieri pomeriggio, la squadra ha proseguito la preparazione a Follo in vista del match di sabato contro il Catanzaro, nel quale saranno assenti Kouda, Vignali e Cassata. Da evidenziare le non poche proteste dei tifosi aquilotti per la ritardata apertura della prevendita nel settore ospiti dello stadio catanzarese.

Fabio Bernardini