Appartamento a fuoco, salvato un anziano

La scorsa notte, un forte boato ha svegliato, spaventandole, numerose persone in centro città. Erano circa le tre e quaranta del mattino quando un cittadino ha fermato una pattuglia della guardia di finanza che stava passando lì nei pressi, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio. La persona ha indicato l’edificio in via Ferruccio da cui era provenuta, poco prima, l’esplosione, e nel quale era divampato un incendio. Del fumo nero denso usciva da un appartamento e i finanzieri, dopo aver messo in sicurezza la zona facendo allontanare i residenti del palazzo che si erano riversati in strada – in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco – hanno deciso comunque di entrare nello stabile. Il motivo era semplice: sono stati informati del fatto che, nel condominio, ci fosse ancora un uomo anziano, che non era ancora sceso insieme agli altri. A quel punto non hanno esitato, hanno quindi raggiunto la sua abitazione e lì hanno trovato l’ottantenne in stato confusionale, incapace di orientarsi e poco ricettivo nel seguire le indicazioni degli stessi agenti, che lo hanno soccorso e accompagnato rapidamente all’esterno. Attraverso l’ausilio del personale sanitario, già allertato in precedenza, l’uomo è stato medicato e successivamente accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso, in virtù, in particolare dell’inalazione dei fumi. Comunque, l’anziano sta bene ed è attualmente ricoverato al Sant’Andrea. Sa sicuramente chi poter ringraziare.

Marco Magi