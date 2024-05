Api, alveari, libri e... cinema romeno

Nella sede di “Un mondo a parte” di via Carducci 43 alla Spezia, eventi in occasione della giornata mondiale delle api. Fino al 26 maggio la mostra di disegni “Api e alveari”, cui hanno partecipato bambini dai 6 ai 13 anni, coordinati dell’artista Stefania Martinico. Oggi alle 18 presentazione del libro di Alessandra Maltoni “Spazi di parole, interviene l’autrice. domani alle ore 21 per le giornate del cinema romeno proiezione del film “Prigionieri della palude” di Ion Negulescu, introduzione a cura del critico Giordano Giannini. Sabato alle ore 18 presentazione del libro di Cristiana Astori “Tutto quel viola”, presente l’autrice, prolifica scrittrice nota per la saga dedicata al personaggio di Susanna Marino (Tutto quel nero, Tutto quel rosso, Tutto quel blu, Tutto quel Pulp, Tutto quel viola). Il suo libro “Il re dei topi e altre favole oscure” ha ricevuto il personale apprezzamento dello scrittore statunitense Joe R. Lansdale, che gli ha dedicato la frase di lancio.