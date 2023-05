Anziana rapinata in casa, finto tecnico del riscaldamento le strappa di mano 1.500 euro

La Spezia, 23 maggio 2023 – Questa volta a colpire, nel quartiere di Mazzetta, è stato un finto tecnico dell’impianto di riscaldamento. La vittima, una donna ottantenne, alla fine ha anche capito che quell’uomo non era chi diceva di essere. Ma quella che avrebbe dovuto essere la truffa ad un’anziana con una delle innumerevoli modalità escogitate dai malviventi, si è tramutata in una rapina. I sedicente tecnico dell’impianto di riscaldamento, infatti, ha strappato di mano alla malcapitata una busta con 1500 euro in contanti.

E’ accaduto sabato mattina in un palazzo tra via Lunigiana e via Piacenza. Il truffatore era in agguato davanti al portone e ha atteso l’arrivo della vittima. Poco dopo le 11 l’anziana donna stava rientrando a casa e il finto tecnico del riscaldamento si è avvicinato a lei, dicendole che doveva fare una verifica dei caloriferi, per procedere alla chiusura della caldaia per l’estate. L’ottantenne lo ha fatto entrare prima dentro il palazzo e poi nel suo appartamento. L’uomo ha iniziato a controllare i termosifoni come se fosse effettivamente un tecnico, poi però ha iniziato a fare domande alla padrona di casa che non c’entravano nulla. Le ha chiesto se avesse dell’oro, perché nel caso avrebbe dovuto metterlo in un sacchetto dentro al frigorifero, perché altrimenti si sarebbe potuto sciogliere.

A questo punto l’anziana ha mangiato la foglia e alla richiesta del finto tecnico di vedere i suoi oggetti d’oro, si è immaginata che dietro al controllo dei caloriferi si nascondesse una truffa. E’ andata in camera da letto e ha preso dall’interno di un cassetto del mobile, una busta che conteneva 1500 euro in contanti, per paura che potesse impossessarsene l’individuo. L’ha stretta a sè, ma purtroppo il truffatore se ne è accorto. Così ha rotto gli indugi ed è passato alle maniere forti. Intuendo che in quella busta potesse esserci del denaro, l’ha subito strappata di mano alla malcapitata, che non ha avuto la forza di reagire. Ed è uscito a razzo dall’appartamento, facendo perdere le proprie tracce.

La donna ha subito chiesto aiuto ai suoi familiari, telefonando al 112. Sul posto è arrivata una pattuglia della squadra volante della polizia, ma ormai del finto tecnico del riscaldamento si erano perse le tracce. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile, l’accusa nei suoi confronti è di rapina.