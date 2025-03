Amore, coraggio e intelligenza in... passerella

Musica, arte e creatività: così Vezzano omaggia le donne, rendendole protagoniste di un evento unico sul territorio, in programma sabato alle 17.30 nella sala “Giulia Civitico”. La manifestazione “Vezzano in passerella” è stata voluta dall’assessore al turismo e pari opportunità Nadia Lombardi e realizzata da “Insolito Stage” di Silvia Pellegri e Stefania Orrico. L’evento viene organizzato proprio in occasione della festa internazionale "per onorare e ricordare tutte le donne che hanno cambiato il corso della storia con il loro amore, il loro coraggio e la loro intelligenza". L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.

La stilista Antonietta Tuccillo, maestra nell’arte di confezionare abiti fatti a mano con la tecnica del crochet, sarà accompagnata dall’accademia “La voce” e da tre artiste che esporranno i loro dipinti durante la performance “Ara dysphoria” e “Ch@r”, guest star il pittore ligure Fernando Tacchini. All’evento interverranno le voci di Bianca Tassanelli, Chiara Cecchi, Camilla Di Leo, Elisa Manici, Elisa Poletti, Melissa Jaquez, Sara Castellini e Sofia De Rose; le modelle per l’occasione saranno Elisa Covacich, Giancarla Gianardi, Iris Romano, Lisa Signoriello e Maila Micheli. La parte live sarà eseguita da Davide L’Abbate alla chitarra e Andrea Cozzani al basso. Collaboratori fondamentali per la riuscita dell’evento Cristian Tommasi e Elisa Giannetti. Antonietta Tuccillo, maestra del fashion crochet, è stata premiata a livello nazionale per il suo talento, vestendo l’attrice Antonella Salvucci per ben due volte al festival di Venezia, ed è stata due volte premio nazionale Camomilla Women for Women Against Violence Award.