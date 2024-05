Amianto al Sant’Andrea: "Controlli in tutti gli edifici"

Appresa la notizia del ritrovamento di amianto all’interno dell’ospedale Sant’Andrea – in particolare nella pavimentazione del reparto di Radiodiagnostica – Asl 5 ha tenuto immediatamente a precisare che i locali la cui pavimentazione è composta da fibre di amianto "non sono destinati ad attività ambulatoriali poiché trattasi di ambienti che prevedono una presenza sporadica di personale dipendente". Aggiungendo che "dai controlli effettuati non si evidenziano le condizioni per un rilascio di fibre d’amianto in aria e i valori rilevati sono molto al di sotto dei limiti previsti dalla legge; in ogni caso, a scopo cautelativo la linea adottata dall’azienda è stata comunque quella di disporne la rimozione. Pertanto, tramite gara d’appalto, è stata individuata una ditta per le attività di bonifica e ripristino dell’area coinvolta che ha predisposto l’accesso al cantiere tramite ponteggio esterno al fine di permettere il proseguimento delle attività all’interno della struttura ed arrecare meno disagio possibile agli operatori". In merito a questa situazione, il consigliere del Pd Marco Raffaelli ha presentato un’interpellanza nella quale si precisa che "intanto non si possono avere garanzie che la presenza dell’amianto non abbia recato danno al personale ed ai pazienti transitati nel reparto del padiglione".

Ma soprattutto Raffaelli si sofferma sul fatto che "nulla Asl 5 riferisce in merito all’aver rinvenuto o meno l’ulteriore presenza di amianto all’interno del resto degli edifici che costituiscono la struttura sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea". Quindi il consigliere chiede all’amministrazione comunale "se non ritiene di ricevere dettagliate informazioni da Asl 5 sulle eventuali indagini eseguite per verificare la presenza o meno di amianto in tutti i locali della struttura; in caso di ritrovamento quali risorse e quali interventi Asl 5 abbia programmato per la rimozione del materiale, ed entro quanto tempo ciò avverrà; infine entro quanto tempo si completerà la rimozione nel reparto di Radioterapia".