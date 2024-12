Ambulatorio mobile della Cri. Sabato tappa a Porto Venere

Diciotto tappe su tutto il territorio della provincia, centinaia di controlli sanitari gratuiti effettuati e un grande apprezzamento da parte della popolazione. È questo il bilancio di “Operazione Donatella”, il tour sanitario organizzato dalle Infermiere volontarie della Croce Rossa della Spezia in ricordo della volontaria Donatella Galeotti. L’iniziativa della CRI si è conclusa un mese fa in Piazza Brin, ma tornerà per una tappa speciale sabato a Portovenere, dalle 9 alle 12 in Piazza Bastreri. "Siamo orgogliosi di aver offerto un servizio sanitario gratuito a circa 1.200 cittadini in tutta la provincia, specialmente nei paesi in cui è più complicato raggiungere i presidi sanitari, grazie all’impegno delle nostre Infermiere volontarie e dei medici" commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia, Luigi De Angelis.