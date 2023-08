Ambiente e musica a Riccò del Golfo: CastèLive2023

Ultimo evento di ‘CastèLive2023’, che ha registrato un’affluenza di pubblico superiore ad ogni edizione precedente (sempre a cura di Serenella Messina). L’associazione CastèVive! ha dedicato la data odierna ad ambiente e tutela del territorio. Si inizia alle 18.30 con ‘Castè per l’Ambiente’; Loris Figoli, sindaco di Riccò, illustrerà il progetto per creare una comunità energetica con comuni di 5 Terre, Val di Vara e il borgo di Castè. Seguirà l’intervento di Stefano Sarti, responsabile di Legambiente Spezia, che parlerà del cambiamento climatico e come affrontarlo: il pubblico potrà intervenire ponendo delle domande ai relatori. Alle 21 spazio a ‘Sun Will Shine Again’, concerto dei giovani allievi del liceo musicale Cardarelli. La band è composta da Davide Chierici a tastiera, chitarra e voce, Davide Gianfranchi a basso, chitarra, tastiera e voce, Marco Cerdinali alla tastiera, Gianmarco Melarosa a voce e percussioni, Kevin Castagna a voce e percussioni, e Simone Rubino alla voce. Prima e dopo lo spettacolo sarà possibile visitare il borgo ammirando le opere esposte lungo i caruggi e i progetti degli studenti dell’Università del Liechtenstein per la riqualificazione di alcune aree del borgo. Aperti al pubblico l’House Art dell’artista Mauro Manco e il laboratorio olfattivo OrmaSarai. Dalle 19 cena in piazzetta con il Food truck spezzino ‘RobadaMatti! Non i Soliti Panini’. Oggi verrà inaugurato l’angolo book sharing dedicato a Giorgio Tamburini, recentemente scomparso. Previsti anche libri e opuscoli informativi sul territorio, grazie alla libreria artigianale realizzata dall’illustratore Simone Lucchesi.

Marco Magi