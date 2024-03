’Amanti’, verità e imbrogli

Un testo sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Appuntamento con la stagione di prosa stasera, alle 20.45, al Teatro Civico, dove va in scena ‘Amanti’, una commedia in due atti scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che vede protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi.

‘Amanti’ segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri in albergo con i dialoghi che ciascuno dei due ha con la dottoressa Cioffi – psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia – che ovviamente ignora come i suoi due problematici pazienti abbiano una relazione tra di loro. Così la loro storia si dipana fra gli incontri a letto, e le verità o le menzogne che contemporaneamente raccontano alla dottoressa, dalla quale vanno da soli o insieme ai rispettivi partner, Laura e Roberto. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, incasinamenti, prudenza, e anche guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri... Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione e pericolo. "I temi di ‘Amanti’ mi appartengono da sempre – scrive Cotroneo nelle note di regia dello spettacolo –. Nei miei romanzi, nei film, nelle serie televisive che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume. Nella commedia questi temi prendono forma in un racconto moderno ed estremamente divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita". Dal Teatro Civico comunicano inoltre che, per impossibilità della Compagnia, non avrà luogo l’incontro con gli attori in programma sempre oggi alle 18, nell’ambito della rassegna ‘Foyer al Pin’. Informazioni allo 0187 727521 o inviando una mail a [email protected]. Il botteghino è aperto dalle 8.30 alle 12 e prima dello spettacolo.

Marco Magi