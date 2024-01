Alunni del Fontana nell’ex Polo: "Una soluzione temporanea in attesa della fine dei lavori"

LA SPEZIA

Gli studenti della scuola media Fontana saranno ospitati nelle aule dell’ex polo universitario Marconi di via dei Colli fino a che non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza dei solai della scuola di via Romana a Melara. Palazzo civico trova la quadra su una vicenda che aveva fatto molto arrabbiare i genitori dei circa 150 ragazzi ospiti del plesso nel quale, lo scorso 14 dicembre, un distacco dal soffitto del bagno aveva lievemente ferito una ragazza, costringendo alla chiusura immediata. Dopo le proteste che avevano caratterizzato l’ultima riunione del consiglio comunale della Spezia, con i genitori decisi a rivolgersi alla Procura qualora il Comune non avesse garantito il rientro in presenza dei ragazzi a partire dall’8 gennaio, l’amministrazione comunale è andata a caccia di spazi immediatamente utilizzabili allo scopo, individuandoli nelle aule dell’ex polo universitario di via dei Colli. Si tratta di una soluzione temporanea: i ragazzi torneranno nel plesso di via Romana una volta terminati i lavori di messa in sicurezza. "Sin da subito avevamo fatto la promessa ai genitori di reperire spazi che potessero garantire il ritorno in presenza alla fine delle vacanze, e oggi possiamo dire di avela mantenuta, nonostante le polemiche delle opposizioni – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino –. Abbiamo svolto un sopralluogo anche con la dirigenza didattica, le aule sono già pronte e riscaldate, e abbiamo già delineato con Atc il trasporto scolastico degli alunni. Terminati i lavori, indicativamente attorno al 20 gennaio i ragazzi torneranno nella scuola di via Romana". Proprio nel plesso di Melara le opere di messa in sicurezza procedono speditamente. "I lavori sono già stati completati in alcune aule – spiega l’assessore – avevamo ordinato i materiali già prima di Natale, e questo ci ha permesso di iniziare subito. Viene installata una rete anti sfondellamento alle travi del solaio, per trattenere l’eventuale caduta di calcinacci. Durante i lavori non si è verificato alcun distacco di materiale, quanto accaduto è stato il frutto di un episodio imprevedibile – rilancia Cimino –. L’unica complicazione che ha ritardato di poco i lavori ha riguardato la differenza di materiale delle travi sui quali installare la rete". Dall’assessore anche una risposta a chi, tra i genitori, aveva lanciato la possibilità di poter terminare l’anno scolastico nell’ex polo universitario. "Non è possibile – dice Cimino – sia perchè anche quell’immobile sarà oggetto di interventi di manutenzione, sia perchè la distanza tra il polo e il plesso di via dei Pini (dove sono presenti altre tre classi del Fontana;ndr) crea difficoltà di trasferimento al corpo insegnante".

Matteo Marcello