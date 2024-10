Alta via dei monti liguri. Un patto per il rilancio

Un patto per rilanciare con una progettazione organica il tratto spezzino dell’Alta via dei monti liguri, il suggestivo itinerario che collega tutta la Liguria, da Ceparana a Ventimiglia. É quanto sottoscritto dai Comuni di Bolano, Calice al Cornoviglio, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago, che puntano ai fondi del Gal della provincia della Spezia per migliorare lo splendido percorso. Nel dettaglio, le sei amministrazioni comunali intendono unire gli sforzi per presentare una domanda di sostegno unitaria per il conseguimento dei fondi necessari al compimento del progetto che comprende, in via prioritaria, la realizzazione, la fornitura e la posa in opera di cartellonistica sul tratto dell’Alta via dei monti liguri che attraversa i rispettivi territori comunali. Capofila dell’iniziativa sarà il Comune di Bolano, che provvederà a inoltrare la domanda per cercare di intercettare i fondella sottomisura ’Miglioramento della rete AV2020’.

L’iniziativa portata avanti dai sei Comuni per l’installazione di segnaletica direzionale e descrittiva, realizzata sulla base delle linee guida della Rete Escursionistica della Liguria, "sono funzionali – si legge nella delibera del Comune di Bolano, il primo ad approvare il patto intercomunale – alla valorizzazione del prodotto turistico regionale del’’Alta Via dei Monti Liguri. Particolare attenzione sarà dedicata alla segnaletica dei terminali di tappa e alla loro accessibilità". L’intervento, così come specificato nella delibera, sarà realizzato solo in caso di ottenimento del finanziamento.