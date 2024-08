Allo stilista Baldassari il Premio Tarabotto

Tra i tanti lericini che hanno dato il loro contributo alla storia e alla cultura italiana c’è Maurizio Baldassari, stilista e fondatore dell’omonima casa di moda che negli ultimi 50 anni ha portato alto il nome dello stile italiano nel mondo. Il Comune di Lerici stasera consegnerà a Baldassari il ’Premio Tarabotto’ che riconosce il talento ai lericini nel mondo. Amante dello sport e dell’aria aperta a ragazzo in una Lerici dei primi anni del dopoguerra, per seguire la sua passione da stilista Baldassari ha scelto di emigrare a Milano: nel primo impiego alla Rinascente nel 1957 apprende la scienza del grande magazzino, condividendo i primi anni di lavoro con Giorgio Armani, nel 1975 fonda la sua casa di moda che oggi vanta boutique in tutto il mondo e collaborazioni con i grandi magazzini più famosi. Del 1983 è la sua prima collezione maschile e di accessori, seguono l’intimo (’88) e la donna (’89). Collabora per 8 anni, tra gli anni 70 e 80, come stilista con le aziende Ellesse, Robe di Kappa, Redaelli e Levi’s. In questo periodo, il Comitato Moda Italiano Industriali Tessili e Abbigliamento gli affida studio e previsioni delle tendenze generali del settore.

A chi gli chiede quale sia il segreto del successo nella moda, la risposta è stare al passo con i tempi, capire le necessità dell’uomo moderno, e saper cambiare prima del cambiamento. "Il senso del premio Tarabotto, celebre lericino comandante del transatlantico Rex quando conquistò l’ambito Nastro Azzurro sta nel riconoscere ai nostri concittadini il valore di portabandiera dei valori che contraddistinguono i nostri luoghi, il buon vivere, la marineria, l’ispirazione legata alla territorialità" spiega il sindaco Leonardo Paoletti ideatore del premio che riunisce in una giuria tutti gli ex sindaci del territorio.

"Dopo l’assegnazione a Italo Zucchelli nel 2023, quest’anno Maurizio Baldassari, altro grande della moda mondiale che abbiamo l’onore di considerare nostro concittadino". Stasera alle 21 alla Rotonda Vassallo Maurizio Baldassari sarà intervistato da Salvatore Gaziano, in un dialogo carico di aneddoti e racconti di una vita straordinaria partita da Lerici.