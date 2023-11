Allerta, scuole aperte a S.Stefano e Castelnuovo

Nuova allerta meteo nello Spezzino. Si parte con gialla dalle 6 di questa mattina, che alle 8 lascerà posto all’allerta arancione nei territori dei bacini piccoli e medi; dalle 10, l’arancione interesserà anche i bacini grandi. Al netto di possibili modifiche disposte da Arpal durante la giornata, l’allerta arancione cesserà alle 21 nei bacini piccoli e alle 24 in quelli medi e grandi. Le probabili criticità idrogeologiche hanno spinto la Provincia (per le superiori) e molti Comuni (dalle medie in giù) a sospendere le attività didattiche. Non tutti: a Santo Stefano e Castelnuovo Magra, le amministrazioni hanno deciso di tenere le scuole di competenza comunale aperte ma solo la mattina, senza eventuali rientri pomeridiani.