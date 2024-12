Allegra e trasgressiva: Pippicalzelunghe va in scena al Teatro Astoria

Pippicalzelunghe è pronta, ancora una volta, a mostrare ai bambini che la diversità può trasformarsi in autonomia, felicità, forza prodigiosa. Appuntamento oggi, alle 16, al Teatro Astoria, nella produzione curata dalla Fondazione Teatro della Tosse e Teatro Luzzati nell’adattamento teatrale di Staffan Götestam della famosissima storia di Astrid Lindgren. ‘Pippicalzelunghe’ è fedele al grande classico della letteratura per l’infanzia, inno alla libertà di pensiero, al coraggio di criticare le ingiustizie, al diritto di sognare mondi alternativi nato nel 1945 dalla penna della scrittrice svedese. Due attori e un attrice performer metteranno in scena le avventure dell’eccezionale Pippi e dei suoi amici Tommy e Annika, in una commistione tra teatro di prosa e teatro-circo. L’incontro con lei renderà i suoi amici più allegri, creativi, intraprendenti e coraggiosi. La Villa, dimora del fantasioso personaggio, diventerà un luogo stupendo in cui giocare in libertà compiendo esplorazioni ed immergendosi in avventure fantastiche.

Dietro alla trasgressività di Pippi si nasconde un personaggio dalla profonda umanità che agisce seguendo con coerenza i valori in cui crede: amicizia, giustizia, uguaglianza e rispetto del prossimo. Nel dipanarsi delle sue avventure, si scopre l’essenza di questa figura bambina, l’immagine di un’infanzia autentica nel suo sognare, desiderare e creare universi ormai preclusi agli adulti. Lo spettacolo rientra nella rassegna ‘Tutti a Teatro’ della stagione di Prosa del Teatro Astoria, una rassegna pensata per creare occasioni di condivisione tra figli e genitori nello spazio teatrale, che non è solo uno spazio fisico ma anche emotivo, creativo e funzionale. Il biglietto costa 6 euro e i bambini sotto i 12 anni di età devono essere accompagnati da un adulto. Per avere informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 348 5543921 anche via Whatsapp.

m. magi