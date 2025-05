Alle Grazie una riproduzione di una nave vichinga

La Saga Farmann è una fedele ricostruzione archeologica della Klåstadship, definita quarta nave vichinga della Norvegia e risalente all’anno 998 d.C. Partita due anni fa dalla Norvegia per un’epica avventura, ha incontrato i diversi popoli e culture d’Europa, ripercorrendo le antiche rotte commerciali, ed ha raggiunto Istanbul, dove ha svernato. Negli ultimi mesi, sulla via del ritorno, sta risalendo il Mar Tirreno: dopo aver fatto scalo a Civitavecchia e Giannutri attraccherà ora in zona, al molo delle Grazie, domani, dove potrà esser visitata in particolare dagli studenti delle scuole (dalle 9 gli alunni più qualche altro ragazzo, a gruppetti da 10-15, poi nel pomeriggio dalle 14,30 circa). Dopo il bellissimo appuntamento con le vele storiche, il Comune di Porto Venere ha in serbo quest’altra sorpresa legata al mare.

Per iniziativa di PortovenereCultura, sarà visitabile una vera e propria nave vichinga, in carne ed ossa o meglio... in fasciame e vela. "La Klåstadship era una nave da carico per lunghi viaggi, uno sloop, scoperta nel 1893, e scavata solo nel 1970 – spiegano i promotori – . Come mai sia stata rinvenuta in un campo sulla terraferma si spiega col fatto che il terreno lì, in mille anni, si è alzato di circa due metri dall’epoca vichinga. La nave recuperata e conservata è ora esposta allo Slottsfjellmuseet di Tønsberg". Come le altre navi vichinghe era mossa da pagaie anziché da remi; ha una lunghezza di circa 21 metri e una chiglia lunga 16,15 metri.

Nella città costiera norvegese ha un cantiere navale dove attualmente vengono costruite navi vichinghe a grandezza naturale, repliche perfette fatte con le metodiche e gli strumenti di quelle rinvenute dagli archeologi negli scavi o sul fondo del mare. Tutte queste grandi e piccole imbarcazioni costruite in questo cantiere, sono patrimonio della Fondazione Oseberg Viking Heritage. "E parte dei membri della fondazione costituiscono la gilda delle barche di Saga Farmann, gruppo di persone che condividono l’interesse per la costruzione di imbarcazioni, navigazione, cultura e vita degli antichi vichinghi, prendendosi cura dei legni durante tutto l’anno".

Marco Magi