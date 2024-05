Allagamenti, Napoleonica chiusa. Le auto passano dalla base navale. Una frana blocca il traffico a Vezzano

Le prime avvisaglie erano arrivate già il del 1° maggio con una giornata caratterizzata da pioggia intensa. Poi, nella nottata la situazione si è aggravata con l’arrivo di un forte temporale che ha trascinato sulla città tanta acqua e pesanti disagi. I primi

a pagare dazio sono stati gli abitanti del ponente cittadino che ieri mattina intorno alle 6, al momento di spostarsi verso la città, hanno trovato la Napoleonica allagata, nella zona tra Fabiano e l’Acquasanta. Immediato lo stop al traffico in entrambe le direzioni con i tecnici della Provincia e del Comune di Spezia intenti a trovare una soluzione per evitare il blocco totale: la Base Navale ha così aperto le porte per permettere il transito delle auto, mentre i mezzi pesanti sono stati transitare a senso unico alternato nel tratto meno allagato della Napoleonica. La strada è stata chiusa sino alle 17.30, situazione poi migliorata dopo un intervento tecnico che ha interessato un canale di scolo che dalla stessa strada raggiunge il mare, attraverso un percorso sotterraneo interno all’Arsenale. "Si è allagata una zona di strada che si trova in alto – dicono dalla Provincia – e che mai in passato aveva avuto problemi". Tutt’ora in corso le opere (in coordinamento con il Comune di Spezia che ha garantito supporto di personale mezzi) per risolvere definitivamente il problema. L’altra emergenza della giornata si è verificata a Vezzano sulla Strada provinciale 16 tra Beverone e Villa Castagnola, zona già teatro di cedimenti. La mattina i mezzi sono transitati ma nel pomeriggio i tecnici di Provincia e Comune hanno interrotto la viabilità in entrambi i sensi di marcia per mettere in sicurezza la strada, poiché la terra cominciava a scendere sulla carreggiata opposta, impedendo alle vetture di transitare in sicurezza. Per tutta la giornata i tecnici della Provincia sono stati chiamati a gestire una dozzina di problematiche: sulla SP43 di Levanto è stato necessario rimuovere detriti, liberare cunette, tagliare alberature e mettere in sicurezza alcuni punti a rischio, senza che sia stato necessario chiudere strade o limitare definitivamente la circolazione. Il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ha ringraziato il personale dell’Ente ed espresso gratitudine alla autorità militari della Marina che, in collaborazione con la Protezione Civile e la Polizia Locale, hanno consentito di deviare il traffico all’interno della Base Navale risolvendo una situazione di pericolo e di disagio che si era verificata lungo la SP530.