Alla Spezia tanti operai da Oscar. Cassa Edile Awards per i migliori

Gli Oscar al lavoro. E’ stata una singolare e simpatica versione in stile “Red Carpet“ quella adottata per premiare i lavoratori che hanno speso una vita nei cantieri, ma anche per omaggiare il dipendente con il maggior numero di figli a carico e la donna lavoratrice che nel corso dell’anno appena concluso ha messo insieme il più elevato numero di ore lavorate. Insomma la "Cassa Edile Awards" ha voluto donare un riconoscimento concreto a quattro categorie di operai consegnando un premio in denaro e una pergamena di sentito ringraziamento. Sono stati premiati nella categoria "Cannoniere" ovvero il lavoratore con il maggior numero di ore lavorate nel corso del 2023: Valerio Ricci, Mario Lombardo, Ortega De Leon Onasis De Jesus, Ilir Seferi e Bledar Shota. Il titolo di "Maratoneta" è andato al dipendente con il maggior numero di ore lavorate da sempre tra i lavoratori che ancora risultano in servizio. Il premio è stato consegnato a Enrico Babbini, Antonio Cirelli, Marino Minetti, Giuseppe Serusi, Fernando Zavani. Il premio "Happy Family" ovvero quello riservato al nucleo familiare più numeroso tra gli operai in servizio è stato consegnato a Abdelkader El Omari accompagnato da una rappresentanza dei suoi sei figli.

Nella sezione "Woman Can Build" il premio dedicato alle donne lavoratrici con qualifica operaio con il maggior numero di ore lavorate il riconoscimento è stato consegnato a Valentina Collodet. Il "Cassa Edile Awards" è andato esclusivamente ai dipendenti delle aziende spezzine che sono state comunque ricordate e in parte anche rappresentate dai titolari: Edil Company; Queirolo Roberto srl; Carlo Agnese spa; Seib srl; Lbe srls; Allamani Edilizia srls; Cosme spa; G.R. Servizi srls; Nuova Società; La Placa Agostino & figli snc; Soiltec srl; Tecnogesso. Tra i "veterani" particolarmente sentito e emozionante l’abbraccio tra Giuseppe Serusi e il suo storico datore di lavoro Carlo Agnese a suggello di un rapporto professionale ma anche umano che va avanti senza interruzione da ben 42 anni. E poi l’allegra simpatia della famiglia di Abdelkader El Omari che si è presentato nella sala conferenze della Cassa Edile spezzina con soltanto due figli per non rischiare di "occupare tutta la sala".

m.m.