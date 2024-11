Alla scoperta di luoghi abbandonati. I paesi fantasma della Lombardia

Una casa editrice spezzina e un autore spezzino, per un bel viaggio in Lombardia. È uscito nei giorni scorsi in libreria il volume ‘Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Lombardia’ di Ascosi Lasciti, Davide Calloni e Alessandro Tesei, un nuovo volume di testi e immagini sull’abbandono che è stato presentato all’Academy Franco Angeli di Milano, alla Bicocca in viale dell’Innovazione 11, contestualmente all’inaugurazione della mostra di Manicomio Fotografico ‘10 anni di esplorazione urbana’. Al vernissage del libro pubblicato dalle Edizioni Giacché, con proiezione di immagini di Stefano Barattini, Davide Calloni con il collettivo di Ascosi Lasciti e Il gruppo di Manicomio Fotografico. Il libro è un viaggio tra immagini e storie dei più affascinanti luoghi e paesi abbandonati della Lombardia, regione che offre, a chi sa cercare, una notevole quantità di tesori, dai conventi e carceri medievali ai forti napoleonici, dai cimiteri massonici con la loro complessa simbologia, alle grandi e piccole chiese, dalle funicolari che paiono appese al cielo, a scuole, riformatòri, teatri, discoteche e persino un deposito tramviario immerso nel verde. Non mancano ovviamente le fabbriche con gli scheletri dei grandi colossi del passato che fecero la storia industriale del Paese, oltre alle manifatture locali. Nell’ampio e variegato paesaggio, tra amene colline e imponenti montagne, si possono scoprire le alterne vicende degli antichi borghi abbandonati, di sanatori e istituti di cura immersi oggi in un immobile silenzio. Ai laghi, incastonati come gemme tra i monti, si potranno ripercorrere i bei tempi andati, tra alberghi lussuosi e ville nobiliari, mentre scendendo nella pianura padana ci si imbatterà in mastodontici ospedali e imponenti manicomi, le cui storie inquietanti echeggiano tra le pareti.

E poi case coloniche e padronali un tempo floride e piene di vita, ville abitate da spiriti senza pace, centri sportivi e villaggi un tempo parchi dei divertimenti dove, in luogo delle risate e della musica, oggi risuona solo un sinistro cigolìo. Il volume, 224 pagine a colori al prezzo di 17,90 euro, è disponibile in libreria e sugli store online, un’anteprima dei contenuti è presente sul sito www.edizionigiacche.com in home page. Nel 2023 è uscito in questa collana, per le Edizioni Giacché, ‘Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Liguria’. Sempre di Davide Calloni e Ascosi Lasciti, ancora con Giacché, è uscita recentemente, per la collana guide, con mappe dei percorsi, il volume ‘Luoghi abbandonati delle Cinque Terre’.

Marco Magi