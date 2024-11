Alla Nuova Malco i lavori di demolizione

Sarà la Nuova Malco, azienda spezzina di via Valdilocchi, a occuparsi dei lavori di demolizione e smaltimento dell’impalcato del ponte mobile Pagliari di competenza dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale, crollato nella mattinata del 12 maggio del 2021. Gli uffici dell’ente di via del Molo proprio nei giorni scorsi hanno completato l’iter finalizzato all’assegnazione dell’appalto delle opere, aggiudicando i lavori alla ditta spezzina, che è stata in grado di offrire un ribasso d’asta sul prezzo fissato a base di gara pari al 38%, per un importo complessivo di 185.619,05 euro oltre iva. Tre le offerte arrivate all’ente portuale entro il 6 novembre scorso, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sono previsti sessanta giorni di lavori per la demolizione dell’impalcato del ponte.

Nel frattempo, è in fase avanzata la progettazione del nuovo ponte. "Un passaggio fondamentale – dichiara il commissario straordinario dell’Adsp Federica Montaresi – che apre una nuova fase di riqualificazione dell’intera area di Pagliari – Fossamastra dove, insieme al Comune della Spezia e alla comunità locale, abbiamo condiviso il progetto della nuova fascia di rispetto, il cui progetto esecutivo è in corso di sviluppo. Ciò permetterà, insieme alla sistemazione dell’assetto viario, di rispondere alle esigenze degli abitanti e dei fruitori delle marine che potranno godere di un migliore rapporto porto-città".

mat.mar.