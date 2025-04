Alla guida con più attenzione. Il nuovo codice va a segno. Multe in calo dopo le stangate

Dopo il boom delle prime sere di controlli gli automobilisti si sono dati una regolata e le sanzioni per guida in stato di ebbrezza si sono ridotte. Sarà per la maggior consapevolezza del rischio di mettersi alla guida non propriamente sobri oppure il timore delle pesanti sanzioni il risultato è comunque stato raggiunto. Dal 14 dicembre, giorno di entrata in vigore del nuovo codice della strada, a questi giorni il comando della polizia locale guidato da Francesco Bertoneri ha provveduto a elevare 20 sanzioni per guida in stato di ebbrezza comprendenti le fattispecie meno gravi e altre che invece prevedono pene particolarmente severe che vanno dall’arresto da 6 mesi a un anno e sei mesi oltre alla sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti. La prima sera sono stati denunciati 6 automobilisti e un minorenne aalla guida dello scooter. Poi la presenza costante sulle strade e i controlli mirati hanno fatto scattare la campanella e il numero delle sanzioni è gradualmente calato. Lo scorso anno la polizia locale grazie ai controlli con l’etilometro ha sanzionato 50 automobilisti. Sono decisamente disciplinati invece i viaggiatori in transito sul territorio del Comune di Sarzana. Infatti è stato elevato un solo verbale per guida in stato di ebbrezza da parte del comando della polizia municipale diretto da Ilaria Benassi. Il dato è in linea con la somma comunque limitata dello scorso anno che si è fermata a 7 contravvenzioni per la guida in stato di alterazione causata dall’alcol. Va chiarito che la polizia locale sarzanese non effettua costantemente il servizio notturno quindi diminuisce sensibilmente la percentuale di fermare guidatori irregolari.

Massimo Merluzzi