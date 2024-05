’Alive show’, fra musica e... atletica

Si chiama ’Alive show’ ed l’iniziativa collaterale organizzata dall’amministrazione comunale a corredo dei campionati italiani assoluti di atletica leggera. La kermesse si terrà in Piazza del Bastione il 22 giugno: la manifestazione organizzata con la Società dei Concerti vedrà l’esibizione di AKA 7even e di altri artisti emergenti (Angie, Blame, Michelle, Michelangelo). Un evento che animerà la città e darà anche l’opportunità ad artisti emergenti di potersi esibire. La kermesse ha quindi la duplice finalità di tenere alta l’attenzione sui campionati di atletica (che si terranno al ’Montagna’ il 29 e 30 giugno) e promuovere giovani artisti accomunati dalla passione per la musica. "Con questo spettacolo apriamo ufficialmente la settimana che precederà i campionati Italiani assoluti di atletica leggera – dichiara l’assessore allo sport Marco Frascatore (nella foto) – uno spettacolo musicale unico nel suo genere dove avremo artisti emergenti, oltre al noto Aka 7even, che offrirà ai più giovani la possibilità di vivere la musica della loro generazione fra le strade della nostra città. Una città che si appresta ad ospitare una manifestazione sportiva di grande importanza e un evento che rimarrà nella memoria di tanti giovani". E proprio in occasione di questa importante manifestazione sportiva, che richiamerà alla Spezia atleti con le loro famiglie da tutta Italia, l’amministrazione "intende animare la città con attività di intrattenimento e animazione già dalla settimana precedente, con una ricaduta sicuramente positiva sul tessuto commerciale e produttivo cittadino".