Alfabeto emotivo per Riomaggiore

‘L’Alfabetiere emotivo’, antologia di Paola Goretti, presentata per la prima volta in Italia, il concerto poetico ‘Le Voci della Rosa’ di Elisabetta Motta con le musiche di Vincenzo Zitello, e ‘In Cammino tra Castelli e Fortezze della Liguria’ di Claudio Priarone, saranno i protagonisti del 21° appuntamento di ‘Castello di Parole’ in programma oggi alle 18.30 al Castello di Riomaggiore. ‘L’Alfabetiere Emotivo’, a metà tra un’antologia e un breviario di preghiere, seleziona 140 brani – 28 per ogni vocale – evocativi della narrativa e della poetica, recuperando la tradizione degli Alfabetieri del primo e secondo Novecento. ‘Le Voci della Rosa’ è il contributo critico di Elisabetta Motta su 9 brani di poeti contemporanei che hanno eletto la rosa, e il vasto immaginario culturale che questo fiore-simbolo evoca, come argomento principale della loro opera. ‘In Cammino tra Castelli e Fortezze della Liguria’ raccoglie 8 itinerari che esplorano a piedi, in lentezza, i sentieri di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, spingendosi ad occidente fino a Levanto, Framura, Deiva Marina e, a oriente, alle scogliere di Tramonti, Porto Venere e l’isola Palmaria. Una serata promossa dal Comune e curata dalla giornalista Ornella D’Alessio, con la partecipazione del sindaco Fabrizia Pecunia e il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.