Alfabetizzazione digitale. Corsi dedicati agli anziani

Per il secondo anno consecutivo a Bolano prendono avvio le attività del Servizio civile digitale universale. Cinque giovani volontari saranno impegnati in due progetti, “Alfabetizzazione digitale” e “Lo storytelling intergenerazionale per rafforzare la cittadinanza digitale”. Le nuove generazioni aiuteranno i cittadini, specie i più anziani, per pratiche quali Spid, Iscrizione a scuola, iscrizione Mi Attivo per la ricerca del lavoro, pagamento tributi e sanzioni, prestito libri, anagrafe digitale, ricetta elettronica del medico di base, prenotazione visite, uso delle app. Previsti anche corsi per un utilizzo efficace dello smartphone e del computer, e laboratori ludici nelle scuole. "È una grande soddisfazione – dice il sindaco Alberto Battilani – veder nuovamente tanti giovani impiegati a supporto dei nostri cittadini in pratiche che diventano di difficile gestione a causa degli ostacoli dovuti alla poca dimestichezza con la tecnologia". "Questo servizio – aggiunge l’assessore al welfare Elisa Scappazzoni – è volto a favorire incontro e arricchimento fra generazioni".

In parallelo, il Comune ha avviato laboratori gratuiti rivolti alle famiglie con bambini tra 1 e 3 anni. Si tratta di laboratori di gioco teatro, musica, inglese, yoga, lettura, danza e movimento che si terranno al nido d’Infanzia Aereo di Carta di Ceparana, mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19; sarà possibile usufruire anche di un laboratorio di acquaticità (per bambini tra i 24 e 36 mesi) presso la piscina della palestra Dimensione Fitness. Il modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito web del Comune di Bolano, dovrà essere viato a [email protected].