Alessandra Menchini dottoressa con lode in Lingue moderne

Alessandra Menchini ha conseguito la laurea specialistica in “Lingue e letterature moderne per i servizi culturali” (Dipartimento di lingue e letterature moderne) all’Università di Genova, con la votazione di 110/110 con lode. L’elaborato di tesi proposto ha il titolo “Analisi interlinguistica e interculturale di un corpus di pubblicità in italiano e inglese americano” e affronta tematiche attuali, quali differenze culturali e di genere nel settore pubblicitario tra America e Italia. Grande soddisfazione ed orgoglio da parte di tutta la famiglia per il brillante risultato ottenuto da Alessandra, in particolare i nonni, i genitori, il fratello, gli zii e i cugini.