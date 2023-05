Aldo Righetti presenta l’esposizione ’Audire’ al Castello Morando

L’artista spezzino Aldo Righetti presenta oggi, alle 17, al Castello Morando Bolognini a Sant’Angelo Lodigiano, la sua esposizione personale. Righetti presenta il suo progetto ‘Audire’, che nasce dall’esperienza lavorativa a contatto con il quotidiano. Le testimonianze delle persone che hanno interagito con l’artista in ambito lavorativo, sono state fonte di curiosità ed ispirazione per la realizzazione di quest’opera. "Le loro vite, il rapporto con il trascorrere del tempo, il ritrovarsi dopo tanti anni soli, ma con molti ricordi oppure stanchi ma saggi – spiega Righetti – Silenzi sorprendenti, volti persi nel vuoto da chi incoraggia e apprezza la vita e le difficoltà in un divenire sempre positivo. Trovare conforto nell’ascoltare la vita: questo è ‘Audire’". L’esposizione, a cura di Rita Caracausi, durerà sino al 3 giugno.