Cinquecento alcoltest gratuiti con la Croce Rossa

La Spezia, 2 luglio 2024 – Continua con successo la quinta edizione di 'Saturday night live', il progetto di educazione alla sicurezza stradale della Croce Rossa della Spezia, organizzato con il sostegno del Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione e dell’amministrazione comunale. Sono 488 in totale gli alcoltest gratuiti effettuati in centro dai Giovani Cri durante cinque serate della movida da marzo ad oggi: l’attività di prevenzione proseguirà anche durante l’estate grazie all’impegno di una squadra di 60 volontari della Croce Rossa, a partire già da sabato prossimo con la sesta serata prevista nel centro storico.

'Saturday night live' ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spezzini a un comportamento sicuro prima di mettersi alla guida, evitando l’abuso di sostanze alcoliche. Come ogni anno, durante le serate della movida in centro città viene proposto ai ragazzi di sottoporsi gratuitamente all’alcoltest, di provare a eseguire un test sulla prontezza dei riflessi e di rispondere a una serie di questionari sui rischi dell’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida, per valutare il loro grado di consapevolezza sul tema della sicurezza stradale. Per l’edizione 2024 è stata anche introdotta una novità, quella del 'quiz competitivo', con i concorrenti che hanno la possibilità di prenotarsi per primi, attraverso due pulsanti bluetooth, per rispondere a domande sulla sicurezza stradale e sulle forme di dipendenza, appositamente riprodotte su uno schermo come in un quiz televisivo, e vincere alcuni gadget in palio.

Durante l’ultima edizione di 'Saturday night live', su un totale di più di 1.200 alcoltest effettuati, in un caso su quattro chi presentava un tasso alcolemico superiore al limite di legge per guidare un veicolo aveva dichiarato che si sarebbe comunque messo alla guida, con tutti i rischi del caso per se stesso e gli altri. Il progetto, lanciato nel 2020 per la prima volta a livello nazionale dalla Croce Rossa della Spezia, ha ottenuto un notevole successo, tanto da essere replicato anche a Firenze, Milano e Brescia.