Alcolici ai minori, la polizia locale chiude due locali

Il comando della polizia locale della Spezia è impegnato in un monitoraggio costante sul rispetto delle ordinanze sul divieto di vendita di alcolici e bevande in contenitori di vetro e metallici, che ha portato a sanzionare varie attività commerciali. In particolare, un bar di via Gioberti ed un minimarket di piazza Europa, noti alle cronache, si sono visti notificare venerdì due ordinanze con le quali, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo per la revoca del titolo autorizzativo per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, hanno dovuto ottemperare all’ordine di sospensione cautelare immediata delle attività. Il suap del comune della Spezia ha pertanto accolto le richieste del comando di polizia locale, motivate dalle varie violazioni accertate, soprattutto la vendita di alcolici a minori. Allo stato dei fatti pertanto i due esercizi risultano chiusi, con la concreta possibilità che in futuro non aprano più definitivamente, alla conclusione dell’iter amministrativo volto alla revoca.

I controlli hanno portato anche ad accertare che un bar di via Cavallotti, nei pressi di piazza Cesare Battisti, aveva somministrato bevande superalcoliche in bicchiere di plastica a 2 minorenni, uno di anni 15, uno di anni 16. In questo caso, quindi, oltre alle sanzioni per la violazione dell’ordinanza, seguirà la denuncia del titolare.