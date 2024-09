Al via le pulizie di autunno . Ecco la mappa degli interventi previsti sul territorio di Vezzano

Sono pronti 44mila euro per la pulizia del canali del territorio. Il Comune di Vezzano si prepara all’autunno e dopo i sopralluoghi è stata fissata la mappa degli interventi. In particolare si procederà alla pulizia dei canali Masignano, Molinello, Cantarana, il canale di Bottagna, Cartiera i fossi di Piano di Valeriano, Lagoscuro ma anche la vasca di accumulo del canale del Botro e Molinello. Per il canale Masignano si tratta di un intervento di asportazione dall’alveo del canale del materiale di deposito per circa dieci metri cubi , taglio vegetazione e degli arbusti per una spesa di 2460 euro. Per quanto riguarda il Molinello l’intervento di ripulitura sarà effettuato su diverse tratte: dal ponticello di Via delle Acacie fino alla confluenza con il torrente Perla, escluso i tratti tombinati, dal tunnel sotto la Ferrovia fino al parco dei Prati e dal parco della "Fontanetta" al Palazzo Fiorini per la spesa di 15mila euro. Sul canale Cantarana le squadre procederanno con l’asportazione dall’alveo del canale del materiale di deposito, compresa la fossa di accumulo del canale Botro, per 3450 euro, mentre per la cassa di laminazione sono previsti 2100 euro. Costerà 3500 euro l’opera sul canale della Cartiera che riguarda la pulizia del tratto dal passaggio sotto la strada provinciale 10 e verso la confluenza nel Canale Bottagna. i fossi di raccolta delle acque a Piano di Valeriano copriranno un costo di 1440 euro. Oneroso il lavoro da compiere sul Canale di Bottagna dove la tipologia di azione riguarda i tratti compresi tra Buonviaggio e la confluenza con il fiume Vara, e che comporterà 6200 euro di costi. Nel quartiere di Lagoscuro sarà interessato il tratto tra la bretella e l’autostrada.

Cristina Guala