Al via la sperimentazione Più bottigliette scarichi maggiore sarà lo sconto

Nei giorni scorsi il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’Assessore al ciclo dei rifiuti Kristopher Casati hanno inaugurato in Piazza Concordia il “Mangiaplastica”, ovvero un eco-compattatore dedicato alla raccolta delle bottiglie di plastica in pet. Il nuovo macchinario è stato finanziato interamente da un contributo ministeriale di € 29.204,85, assegnati dal Ministero della Transizione Ecologica al Comune della Spezia dopo l’adesione dell’ente ak al “Programma Sperimentale Mangiaplastica”. L’ obiettivo che si intende raggiungere è contenere la produzione di rifiuti in plastica, favorire la raccolta selettiva e migliorare l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare. Il regolamento Taric prevede anche una riduzione: per ogni conferimento verrà infatti riconosciuto 1 centesimo, fino a 10 euro.