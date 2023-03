Al Terminal Crociere il convegno nazionale della polizia locale

Prenderà il via oggi la 26esima edizione del convegno nazionale di polizia locale. La Spezia ospita anche quest’anno uno degli eventi di maggior rilievo per i corpi ed i servizi di polizia locale italiani. Si svolgerà nei locali del Terminal Crociere di largo Fiorillo. "Siamo orgogliosi di ospitare alla Spezia le polizie locali di tutta Italia – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. La polizia locale è il primo vero raccordo fra l’ente Locale e la cittadinanza, quindi è necessaria una sua importante valorizzazione in termini professionali ed anche un suo riconoscimento sociale per offrire un servizio pubblico all’avanguardia". L’evento si inserisce all’interno della serie di convegni dedicati alla polizia locale organizzati dal Gruppo Maggioli, a corollario dell’evento nazionale annuale ‘Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana’. La manifestazione, patrocinata dal Comune della Spezia e da Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale), prevede una due giorni di approfondimento, aggiornamento professionale e confronto su molti dei temi. Nella prima giornata di oggi terranno banco le diverse procedure operative di polizia giudiziaria alla luce della recente ‘Riforma Cartabia’, così come verrà approfondito il dibattuto tema dell’installazione dei rilevatori automatici di velocità all’interno dei centri abitati. La sessione pomeridiana di Asaps farà il focus sugli atti di polizia scientifica finalizzati alla ricostruzione dei sinistri stradali. Nella seconda giornata di domani, i lavori proseguiranno facendo il punto sugli strumenti di contrasto alla così detta ‘mala movida’. Chiuderanno i lavori relazioni sull’attualità della circolazione dei veicoli stranieri.