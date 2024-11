Al Nuovo l’opera prima di Fgaier

L’opera prima della spezzina Sara Fgaier, ‘Sulla Terra Leggeri’ con l’attrice Sara Serraiocco accanto a Andrea Renzi, dopo aver essere stato applaudito da critica e pubblico in concorso internazionale a Locarno 77, arriva al cinema il Nuovo da oggi al 5 dicembre. Proprio stasera, alle 21.15, Fgaier, sarà ospite in sala. In questo film, l’autrice spezzina classe 1982 esplora cosa succede quando si dimentica l’amore della propria vita: in questo caso, è Gian (Andrea Renzi) ad aver perso la memoria. La figlia gli consegna un diario che teneva a vent’anni, pieno di descrizioni poetiche e tracce di una storia d’amore. Film d’amore nel senso più profondo del termine, il primo lungometraggio della spezzina pone il sentimento amoroso come base di tutto; un’opera che convince e mostra una voce autoriale. Tra i vari lavori di Fgaier, la ricordiamo aiuto regista, ricercatrice delle immagini di repertorio e montatrice del film ‘La Bocca del Lupo’ del 2009, vincitore del Torino Film Festival, del Festival di Berlino e di numerosi altri premi internazionali.