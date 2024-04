Al Nuovo anteprima di ’Anselm’

Appuntamento con i film e l’arte, oggi alle 15.45, 17.30 e 21.15 al cinema Il Nuovo, per l’anteprima nazionale di ‘Anselm’, lo splendido film di Wim Wenders sulla vita e le opere di Anselm Kiefer. Prima della proiezione della sera verrà sorteggiato tra il pubblico un bellissimo vinile in edizione limitata (autografato da Wenders) della colonna sonora del film. "Sono sempre rimasto colpito dall’immensa portata del suo lavoro che tocca storia, astronomia, filosofia, biologia, fisica e miti. Non ci sono limiti alla sua immaginazione. E come nessun altro, è in grado di integrare il ‘tempo" nel suo lavoro e rendere visibili le sue tracce". Così Wim Wenders definisce l’opera di Anselm Kiefer, il pittore e scultore tedesco autore, tra l’altro, de ‘I sette palazzi celesti’, la monumentale opera esposta in permanenza ad Hangar Bicocca. ‘Anselm’ è un viaggio nell’arte e nella storia del secolo scorso. Attraverso la figura dell’artista, Wenders fa immergere in un viaggio sospeso tra passato e presente, Storia e Mito.