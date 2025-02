Al Dialma il progetto Olympus Kids. La singolare storia di Demetra

Il progetto Olympus Kids, conferenza-spettacolo multidisciplinare e interattiva destinata esclusivamente ai piccoli (vietato l’ingresso agli adulti!) arriva per la prima volta alla Spezia. La pluripremiata compagnia spagnola Agrupación Señor Serrano, Leone d’Argento per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia, lo presenta oggi alle 17 e domani alle 10 al Dialma Ruggiero. In scena la meravigliosa Beatrice Baruffini narra la storia di Demetra attraverso video proiezioni live della ricostruzione plastica del mito, interrogando il giovane pubblico con domande semplici solo in apparenza, con rara naturalezza e capacità di empatia con il pubblico più giovane. Uno spettacolo da non perdere, intelligente e pieno di invenzioni. I piccoli spettatori tornano dunque protagonisti per un secondo imperdibile appuntamento della rassegna Piccoli Impavidi/Fuori Luogo Kids, curata artisticamente da Francesca Lateana. In scena ‘Demetra’ del rinomato collettivo catalano con Beatrice Baruffini e la musica di Roger Costa Vendrell (realizzazione plastici di Lola Belles). E per questo seconda tappa il teatro sarà davvero totalmente dedicato ai più piccoli, perché l’entrata è vietata ai grandi! Lo spettacolo, infatti, è riservato solo ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni. Genitori e accompagnatori però non devono sentirsi esclusi: per tutti loro la possibilità di godersi un aperitivo speciale al Social Bar del Dialma. ‘Demetra’ è la terza opera della trilogia di Olympus Kids che ha per protagonisti Demetra, Erisittone, i boschi di querce, la deforestazione in Amazzonia, i negozi di abbigliamento a basso costo, i telefoni cellulari e lo sterminio di animali per fare gli hamburger del supermercato. La dea Demetra ha il compito di assicurare l’equilibrio della natura. Un giorno, il re Erisittone costruisce un tavolo per la comunità, abbattendo una quercia sacra a Demetra e scatenando la sua ira. La dea lo condanna a una fame insaziabile. A causa della sua voracità, Erisittone rovina se stesso e la comunità. Noi oggi sappiamo che le risorse del nostro mondo sono finite, che cosa giustifica quindi il loro sfruttamento? È legittimo ripulire un terreno per piantare insalata? Abbattere una sequoia per costruire un ponte? Qual è il limite, se c’è? Qual è l’equilibrio? Demetra di Olympus Kids / Agrupación Señor Serrano ha per protagonisti Demetra, Erisittone, i boschi di querce, la deforestazione in Amazzonia, i negozi di abbigliamento a basso costo, i telefoni cellulari e il consumo sfrenato di prodotti animali. Informazioni al 333 2489192 (anche messaggio whatsapp) o a [email protected] oltre che online su Vivaticket. Marco Magi