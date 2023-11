Al Dialma ’Con la carabina’. Una Lanera da premio Ubu domani per ’Fuoriluogo’

Partiamo dai Premi Ubu, per la migliore regia e il miglior testo stranieroscrittura drammaturgica (messi in scena da compagnie o artisti italiani), che lo spettacolo presentato domani, per la nuova tappa di ‘Fuoriluogo’, ha ottenuto. ‘ Con la carabina’, di Pauline Peyrade, per la regia di Licia Lanera con Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto, è in programma, nell’ambito della rassegna degli Scarti, alle 20.30.

Nato dalla penna della drammaturga francese Peyrade, ‘Con la carabina’ è un testo lucido e imparziale, che supera la supposta dicotomia tra buoni e cattivi, analizzando i meccanismi culturali e antropologici alla base della violenza di genere. La scena, un non luogo claustrofobico e violento, ospita solo due attori, Ermelinda Nasuto e Danilo Giuva, che si fanno ora adolescenti ora adulti, evocando attraverso la parola e pochi elementi scenici la dinamica di una storia atroce: una bambina di undici anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro che ha subito da parte di un amico del fratello maggiore, decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. Da non perdere prima dello spettacolo, alle 18, nel foyer del Dialma, ‘Tea Time’ (ingresso gratuito) –progetto nato da un’idea di Andrea Cerri a cura di Francesca Cattoi e Francesca Lombardi – ‘Traduzione e tradimenti - Incontro sul lavoro di Pauline Peyrade’ con Paolo Bellomo, Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto, il traduttore del testo e i protagonisti. "Questo ‘Tea Time’ – spiegano i promotori – vuole approfondire il rapporto con il testo, indagare il processo di traduzione, che comporta inevitabilmente un tradimento, in relazione sia alla messinscena sia, più in generale, alle drammaturgie di Peyrade inedite in Italia". Ermelinda Nasuto è attrice e formatrice pugliese della provincia di Taranto, che prima di trasferirsi a Bologna ha lavorato stabilmente come attrice e formatrice per il Teatro delle Forche, creando spettacoli per i quali ha curato anche la drammaturgia. Lavora dal 2016 come formatrice e attrice con la Compagnia Licia Lanera, mentre insieme al collettivo artistico Clessidra Teatro cura la regia di spettacoli e perfomance site specific, sperimentando poetiche che ambiscono a coinvolgere il sistema di relazioni che i luoghi ospitano. Danilo Giuva è attore, regista e formatore che nel 2014 inizia una collaborazione a tempo pieno con la compagnia Licia Lanera, recitando in due produzioni e lavorando come assistente alla regia. Nel 2018 debutta come regista con lo spettacolo ‘Mamma’ di Annibale Ruccello, di cui è anche l’unico interprete, con cui vince il primo premio al Troia Teatro Festival. Info e prenotazioni (anche messaggio Whatsapp) al 3332489192 o a [email protected].

Marco Magi