"Agevolazioni su Abbonamenti Ferroviari per Studenti a La Spezia"

Con l’inizio del 2024 sono diventate operative le nuove agevolazioni sugli abbonamenti (mensili o annuali) al trasporto ferroviario dedicati agli studenti per raggiungere la scuola, istituti per la formazione professionale o l’Università: a quelli con meno di 19 anni ’abbonamento gratis, quelli con meno di 26 anni lo sconto del 50%. Per ottenere l’incentivo, gli aventi diritto (o esercenti la potestà genitoriale per i minori) possono presentarsi in biglietteria con l’autocertificazione compilata: il modulo, che comprende anche le tratte aventi origine e destinazione nell’ambito urbano di Genova, è scaricabile dal sito di Regione Liguria www.regione.liguria.it nell’apposita sezione.