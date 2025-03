Agente della polizia locale al comando di Riva Ligure

Il Comune di Riva Ligure (Imperia) ha indetto un

concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto da agente di Polizia locale da assegnare al comando di Polizia locale, con inquadramento giuridico nell’Area Istruttori (ex cat. C) ed impegno lavorativo a tempo pieno e indeterminato. La domanda va presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica inPA – Portale del Reclutamento, entro il 29 marzo. Richiesta disponibilità all’orario di lavoro, giorni feriali e festivi, disposto su turni settimanali, articolati a rotazione in mattino, pomeriggio, sera e notte, che verranno disposti dal comandante di Polizia. Previsto il superamento di una prova scritta e di una orale. Richiesto possesso della patente di guida. Per altre informazioni si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso disponibile sul portale del Comune e sul sito InPA.