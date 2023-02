Affresco sulla città di ieri e di oggi nei racconti di scrittori spezzini

Quattordici racconti per quattordici scrittrici e scrittori spezzini; un affresco antico e moderno sulla Spezia ed il suo magnifico territorio, un viaggio emozionale nel cuore della nostra città. È da qualche giorno in libreria l’antologia ‘Spezzini per sempre’, Edizioni della Sera, che vede la partecipazione di Alan Bassi, Ido Beltrami, Maggy Bettolla, Marco Della Croce, Luigi Leonardi, Leonardo Ligustri, Beppe Mecconi, Corrado Pelagotti, Anna Rollando, Caterina Russo, Giorgio Tognoni, Marco Ursano, Alessandro Zaccuri e Cristian Zinfolino. Il volume di 170 pagine, curato da Alan Bassi e con la prefazione di Alberto Cavanna, trasporta i lettori attraverso muretti di ciottoli, vento tagliente, cocci aguzzi di scogli, un vino aspro e salino come le onde che spumeggiano nel Golfo dei Poeti. Gli spezzini, popolo di confine, evocano in questi racconti l’incanto delle montagne e delle isole del Golfo e vi intessono pagine di ricordi storici e speranze. Disponibile in tutte le librerie e sulle piattaforme online.