’Adesso basta’, centinaia in strada per lo sciopero di Cgil e Uil

Oltre 800 tra lavoratrici e lavoratori dei settori trasporti, scuola e conoscenza, sanità, funzione pubblica, pulizie e multiservizi hanno partecipato ieri mattina alla manifestazione-presidio di fronte alla prefettura in occasione dello sciopero ‘Adesso basta!’, indetto da Cgil e Uil, contro la manovra del governo. I manifestanti hanno anche formato un corteo, con in testa i rider spezzini muniti di tamburi, fino a piazza Chiodo e ritorno. "Una grande risposta democratica delle lavoratrici e dei lavoratori spezzini a chi ha tentato di mettere in discussione il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione italiana – dichiarano Luca Comiti, Cgil e Marco Furletti, Uil – uno sciopero a sostegno di un’altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile, ma necessaria e urgente, contro una manovra sbagliata e socialmente inaccettabile. Il nostro obiettivo, come Cgil e UIL, è di sensibilizzare l’opinione pubblica, nel modo più capillare e diffuso possibile, sulle gravi criticità della manovra economica; chiedere al governo e alle istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita". L’appuntamento da parte delle due organizzazioni sindacali è ora per venerdì 24 novembre, quando a Genova è in programma la manifestazione regionale. A quella spezzina di ieri, ha partecipato, inoltre, una delegazione di LeAli a Spezia.