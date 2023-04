"Adeguare le stazioni di Manarola e Vernazza"

"I lavori alle stazioni ferroviarie di Manarola e Vernazza non possono più essere rimandati. Servono interventi per garantire la sicurezza dei turisti che frequentano i borghi delle Cinque Terre e dei residenti, l’assessore regionale ai trasporti Sartori chieda a Rete Ferroviaria Italiana di programmare i lavori a partire da novembre e terminarli entro febbraio, periodo in cui i lavori sulla tratta non comportano disservizi. Le stazioni siano più sicure e accessibili anche alle persone a limitata mobilità". Il consigliere regionale del Pd Davide Natale, annuncia un’interrogazione in consiglio sul tema della gestione dei flussi turistici all’interno del territorio del Parco nazionale delle 5 Terre. "È necessario che Ferrovie dello Stato applichino un calcolo puntuale della saturazione del Cinque Terre Express e dei regionali che attraversano la riviera.

Non è possibile vedere certi vagoni stipati all’inverosimile partire dalla stazione della Spezia e di Levanto: i piani di carico vanno pianificati e rispettati, per non creare problemi sulle piccole stazioni, in particolare di Vernazza e Manarola. In particolar modo vanno gestito il flusso dei grandi gruppi organizzati, stabilendo orari e modalità di ingresso". Terza proposta del consigliere democratico, ancora una volta rivolta alle Ferrovie. "Ripensare gli orari dei treni in modo da scaglionare gli arrivi nelle piccole stazioni dei borghi, in modo che il flusso di chi scende non interferisca con il flusso di chi sale. Crediamo che Fs, che dal traffico passeggeri alle 5 Terre ottiene importanti ricavi, non avrà problemi a mettere in campo strumenti per facilitare la gestione della pubblica sicurezza".