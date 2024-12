Addio ad Angelo Bonatti. La storia della montagna

Era l’uomo della montagna, la sua grande passione diventata da oltre 30 anni un momento di aiuto e altruismo. Sempre pronto a dare una mano e mettersi in cammino, sotto il sole oppure nella pioggia e freddo, per mettersi alla ricerca di un camminatore in difficoltà in un sentiero, del fungaiolo sorpreso dal calare della sera.

Si è spento Angelo Bonatti, la memoria storica del soccorso alpino locale e socio della sezione spezzina del Club Alpino Italiano. Aveva 76 anni e da ieri il mondo del soccorso alpino e del cai lo ricordano con grande affetto e parole commosse. Una figura sempre disponibile e pronto agli insegnamenti, tenendo sempre ben presenti i pericoli che la montagna può nascondere. Un appassionato di montagna che da oltre 30 anni era entrato a far parte della squadra del soccorso alpino.

Dal 1992 infatti era un componente del gruppo di volontari che in qualsiasi momento è pronto a entrare in scena, andando a soccorrere scalatori ma anche semplici passeggiatori che si perdono nei sentieri. Socio ordinario del soccorso alino dal 1993 era dopo poco diventato tecnico ma soprattutto è stato uno dei primi tecnici di elisoccorso, le figure che operano sugli elicotteri di soccorso della Liguria dopo un’esperienza trascorsa anche in Toscana. Bonatti aveva ottenuto anche il brevetto di abilitazione di istruttore nazionale di arrampicata e membro della scuola centrale di alpinismo del Cai.

Una persona conosciutissima nell’ambiente e particolarmente apprezzata per il suo impegno e carattere. Alla notizia della scomparsa sia la sezione del Club Alpino Italiano che la squadra del soccorso alpino hanno voluto rivolgere un commosso saluto ai famigliari. Angelo lascia la moglie Ornella e il figlio Alex e tantissimi amici, colleghi e conoscenti. L’ultimo saluto sarà oggi alle 15.30 nella chiesa di Albiano Magra.

m.m.