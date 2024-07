Addio a Lidia Beduini super nonna di Solaro: "Ti ricorderemo sempre" Lidia Beduini, la super nonna di Solaro, è scomparsa a 105 anni lasciando un grande vuoto. La sua storia di vita lunga e ricca di memoria è stata raccontata in un libro realizzato dalla famiglia in occasione dei suoi 100 anni. Originaria di Reggio Emilia, Lidia si trasferì a Spezia negli anni '50 con il marito, acquistando un rudere a Solaro che divenne il centro di incontro per la sua numerosa famiglia. Amante della cucina, sarà ricordata per i suoi cappelletti e crostate.