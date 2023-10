Addio a Graziella Bettelani, una vita per gli altri

Era sempre la prima ad attivarsi quando c’era qualche iniziativa della confraternita di Sant’Erasmo di Lerici cui era molto legata. La scomparsa di Graziella Bettelani, 77 anni ha suscitato profondo cordoglio a Lerici, Tellaro e Sarzana dove era molto conosciuta. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di San Francesco a Sarzana dove in tanti si sono stretti intorno ai figli Antonella e Federico, parroco di Lerici e Tellaro. "Era una sempre disponibile ad aiutarci in ogni occasione – la ricordano commossi dalla confraternita di Sant’Erasmo di Lerici, con collaborava attivamente – sempre collaborativa. I suoi dolci erano una prelibatezza in occasione dei rinfreschi per accogliere a Lerici le altre confraternite. Una preziosa amica di tutti noi. Solare, affettuosa, una presenza apprezzata da tutti i parrocchiani.

Ci mancherà tantissimo il suo sorriso, la sua simpatia. Ci stringiamo tutti a don Federico, nostro padre spirituale".