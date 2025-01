Addio a Fulvio Ursano. Cavaliere del lavoro

Se n’è andato dopo una breve malattia Fulvio Ursano, imprenditore molto noto in città. Già cavaliere del lavoro, Fulvio Ursano si è distinto per più di 50 anni di carriera alla guida dell’azienda Ursano arredamenti, specializzata in design di interni per casa ed uffici e fornitura mobili. Progettista raffinato ed innovativo, protagonista della vita culturale ed economica della comunità spezzina, ideatore della Fiera Campionaria della città, da diversi anni Ursano aveva intrapreso anche l’attività di antiquario, sua grande passione, diventando un fine conoscitore degli oggetti di arredo del 700 veneziano e francese e della ceramica cinese. Amante della montagna, aveva eletto il paese di Cogne in Val D’Aosta a seconda casa. Lascia la moglie Marida ed i figli Marco, giornalista e scrittore, e Michele, imprenditore, nell’attività di famiglia. La famiglia Ursano desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai reparti di oncologia e medicina della La Spezia che si sono distinti per professionalità ed umanità. I funerali si svolgeranno domani, lunedì, alle 15 alla chiesa di Giovanni e Agostino piazza Sant’Agostino. Le condoglianze della nostra redazione.