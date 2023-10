Addio a Angelo Guerzoni una vita fra commercio e agenzia immobiliare

Cordoglio in città per la scomparsa di Angelo Guerzoni, noto agente immobiliare spezzino, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Originario della provincia di Modena, era arrivato a Spezia all’età di 20 anni, insieme al fratello Terzo aveva aperto un bar in piazza Chiodo che ha mandato avanti per trent’ anni con la moglie Maria Luisa sempre al suo fianco. Dopo la nascita dei figli Fiorella e Stefano la decisione di intraprendere l’attività di agente immobiliare, rilevando l’agenzia in piazza Sant’Agostino nel centro cittadino, attiva ancora oggi in via Chiodo. Capace e professionale, con una dedizione al lavoro ammirevole e sempre pronto alla battuta, padre e nonno attento alla sua adorata famiglia, Guerzoni è ricordato da tutti con profondo affetto.